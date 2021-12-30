AB'nin Türk fındığında aflatoksin kontrollerini kaldırması sevindirdi

AVRUPA Birliği (AB), Türk fındığı ithalatında 2002 yılından bu yana uygulanan zorunlu aflatoksin kontrollerine son verdi. İhracatçı ve üreticileri sevindiren kararı değerlendiren Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, "Türk fındığında zorunlu aflatoksin kontrollerinin kaldırılması başta üretici olmak üzere tüm paydaşların başarısıdır. İnşallah bundan sonra dikkatle bu mecburi kontrollerin bitmesini lehimize çevireceğiz" dedi.

AB, Türk fındığı ithalatında 2002 yılından bu yana uygulanan zorunlu aflatoksin kontrollerine son verdiğini duyurdu. AB'nin 17 Aralık tarihli resmi gazetesinde yayımlanan tüzük değişikliğinde, "Türkiye menşeli fındık ve fındık mamullerinde, aflatoksin riskine yönelik AB gerekliliklerine sağlanan uyum seviyesinin yeterli olması ve bu çerçevede yükseltilmiş kontrol seviyesine artık ihtiyaç duyulmadığı" ifadelerine yer verildi. Karar hem ihracatçı hem de üretici cephesinde sevinçle karşılandı.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ise kararın ardından Türk fındığının rekabet gücünün artacağını belirterek, "Aflatoksin adı altında, Türk fındığının Avrupa'ya ihracatında hem rekabeti engelleniyordu hem de Türk fındığına çok büyük engeller ortaya konuluyordu. AB'nin 17 Aralık 2021 tarihli resmi gazetesinde yayınlanan bir karar ile Türk fındığındaki aflatoksin uygulamasına son verildi. Bu Türk fındığı ihracatçısı, sanayicisi ve üreticisi için hakikaten önemli bir karar. Çünkü ihracatta çok büyük sıkıntı yaşadığımız bir konu bertaraf edilmiş oldu. Bununla birlikte rekabet gücümüz artacak ve ürünümüz daha fazla şekilde Avrupa ülkeleri ile buluşturulacak" ifadelerinde bulundu.