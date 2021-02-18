AB'nin ticaret politikası çevre, dijitalleşme ve DTÖ reformuna odaklanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AB'nin ticaret politikası çevre, dijitalleşme ve DTÖ reformuna odaklanacak

18.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:32
AB'nin ticaret politikası çevre, dijitalleşme ve DTÖ reformuna odaklanacak

Avrupa Birliği (AB), geleceğe yönelik ticaret stratejisinin merkezine, çevre dostu olmayı, dijital dönüşümü ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformunu koydu.

Avrupa Birliği (AB), geleceğe yönelik ticaret stratejisinin merkezine, çevre dostu olmayı, dijital dönüşümü ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformunu koydu.

AB Komisyonu, gelecek 10 yıla yönelik ticari stratejilerini içeren "Ticaret Politikası Değerlendirmesi" başlıklı çalışmasını yayımladı.

Buna göre, AB'nin ticaret politikası, yeşil ve dijital hedefler doğrultusunda ekonominin toparlanma ve dönüşümünü destekleyecek.

Çevre ve iklim dostu dönüşüm için "sorumlu ve sürdürülebilir" değer zincirleri kurulacak. Dijital dönüşüm ve hizmet ticareti teşvik edilecek. AB'nin ticari konulardaki düzenleyici rolü kuvvetlendirilecek. AB'nin komşu ve genişleme başta olmak üzere çevresindeki ülkelerle ortaklıkları derinleştirilecek. Ticaret anlaşmalarının bütün unsurlarıyla birlikte uygulanması güçlendirilecek. AB, işletmelerine adil bir ticaret ortamı sağlayacak. AB'nin ticari alanda çıkarlarını koruma kapasitesi artırılacak.

Sürdürülebilir ve daha adil ticaret için küresel kurallar güncellenecek. Bunun için AB Komisyonu, DTÖ reformuna öncelik verecek. Kurumun, sürdürülebilir kalkınmaya odaklanmasına çalışılacak. DTÖ kurallarının kamu müdahalesinin ekonomilere olumsuz etkisini engelleyecek biçimde değiştirilmesine çabalanacak. Kurum üyelerinin önemli konularda yeni anlaşmalar müzakere etmelerinin kolaylaştırılmasına odaklanılacak. DTÖ uzlaşmazlık çözüm mekanizmasındaki mevcut tıkanmanın aşılması için tarafları bağlayıcı bir çözüm sağlanacak. DTÖ komitelerinin çalışma şekli geliştirilecek. Kurumun, üyelerin politikalarını daha etkili gözlemlemesi sağlanacak.

DTÖ reformu için yeni ABD yönetimi ile yakın temas kurulacak. ABD ile AB arasında ilişkileri geliştirmek ve karşılıklı sorunların aşılması için çalışma yapılacak.

Çin ile daha adil ve kurallara dayalı ekonomik ilişki kurmaya öncelik verilecek. AB'nin Çin ile ticari ilişkilerinde haklarını korumasını sağlayacak mekanizmalar yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Osman Kavala Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB'nin ticaret politikası çevre, dijitalleşme ve DTÖ reformuna odaklanacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 16:37:59. #1.15#
title