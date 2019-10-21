AB'nin tam üyelik müzakere kapısını kapattığı Kuzey Makedonya erken seçime gidiyor

21.10.2019 14:46

Kuzey Makedonya'da siyasi parti liderleri, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlamasına dair verilen ret kararının ardından 12 Nisan'da erken seçime gidilmesinde uzlaştı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülüğünde AB liderlerinden oluşan bir grup, Balkan ülkelerinde Rusya ve Çin'in etkisinin arttığı gerekçesiyle, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile AB üyeliği müzakerelerinin başlamasına onay vermedi. Euronews.com'da Görüntüle