AB'nin sınır polisi Frontex, 2021 yılında 18 bin 300 sığınmacıyı ülkesine geri gönderdi

Avrupa Birliği ülkelerinin 'dış' sınırını korumakla görevli Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex, 2021 yılında 18 bin 300 kişinin ülkesine geri gönderdiğini açıkladı.

AB ülkelerinin sınırlarına gelen düzensiz göçmen ve sığınmacılara müdahale etmekle görevli Frontex, 2021 yılında toplamda 18 bin 300 kişiyi ülkelerine geri gönderdiklerini açıkladı. 2021 yılındaki faaliyetlerini özetleyen raporunda Frontex, özellikle Güney Kıbrıs sınır yönetimine yardımcı olurken diğer yandan Batı Balkanlarda çalışmalarını büyüttüklerini ve Yunanistan'da aerostat balonlarıyla sınır gözetimi yaptıklarını belirtti. Raporda, 18 bin 300 kişiden yüzde 25'nin 'gönüllü geri dönüş' olduğunu ifade edildi. Frontex raporunda ayrıca AB dış sınırlarında 2021 yılında görevli 2 bin çalışanı olduğunu belirterek hedeflerinin, 2027 yılına kadar bu sayının 10 bin çalışana yükseltmek olduğunu açıkladı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya