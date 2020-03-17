AB'nin seyahat kısıtlaması sığınmacılar için geçerli olmayacak
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Avrupa Birliği, Güncel

AB'nin seyahat kısıtlaması sığınmacılar için geçerli olmayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, üye ülke liderlerinin bugün görüşeceği üçüncü ülke vatandaşları için uygulanacak seyahat kısıtlaması düzenlemesinin, iltica talebinde bulunanlar için geçerli olmayacağını açıkladı.

17.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:06
AB'nin seyahat kısıtlaması sığınmacılar için geçerli olmayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, üye ülke liderlerinin bugün görüşeceği üçüncü ülke vatandaşları için uygulanacak seyahat kısıtlaması düzenlemesinin, iltica talebinde bulunanlar için geçerli olmayacağını açıkladı.

Günlük basın toplantısında konuşan Mamer, üye ülkelerin seyahat kısıtlama kararına ilişkin bilimsel verilere dayanarak tehdit değerlendirmesi yapması ve atılan adımların orantılı olması gerektiğini belirtti.

Üye ülkelerin uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğuna dikkati çeken Mamer, seyahat kısıtlama kurallarının sığınmacılar için geçerli olmayacağını duyurdu.

Mamer, AB liderlerinin düzenlemeyi bu akşam düzenlenecek video konferansıyla ele alacağını, uygulamanın ne zaman başlayacağı ve ihlal edilmesi durumunda ne tür önlemlerin alınacağının da görüşüleceğini söyledi.

Estonya ve Norveç'in de bugün iç sınır kontrolleri uygulamaya başlayacağını bildirdiğini aktaran Mamer, bunun ideal bir durum olmadığını ancak mevcut koşullara uyum sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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