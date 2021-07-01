AB'nin seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesi güncellendi
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AB'nin seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesi güncellendi

AB'nin seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesi güncellendi
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine 10 yeni ülke ekledi.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine 10 yeni ülke ekledi.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, "zorunlu olmayan" seyahatler için uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının "tavsiye edildiği" ülkeleri içeren liste yenilendi.

Son güncellemeyle Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brunei, Kanada, Ürdün, Karadağ, Katar, Moldova ile Suudi Arabistan'a yönelik seyahat kısıtlamaları AB ülkeleri tarafından kaldırılabilecek.

Listede daha önce Arnavutluk, Avustralya, İsrail, Japonya, Lübnan, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Ruanda, Sırbistan, Singapur, Güney Kore, Tayland ve ABD ile Hong Kong, Macao ve Tayvan bulunuyordu. Ayrıca AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olabilecek.

AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor. Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edebilecek.

AB, geçen yılın mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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