AB'nin Rusya'ya ilk yaptırımlarının Ukrayna'daki ayrılıkçıları tanıyanları, bazı Rus bankalarını, Rusya'nın AB piyasalarına erişimini, ayrılıkçılarla... - Haberler
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AB'nin Rusya'ya ilk yaptırımlarının Ukrayna'daki ayrılıkçıları tanıyanları, bazı Rus bankalarını, Rusya'nın AB piyasalarına erişimini, ayrılıkçılarla...

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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AB'nin Rusya'ya ilk yaptırımlarının Ukrayna'daki ayrılıkçıları tanıyanları, bazı Rus bankalarını, Rusya'nın AB piyasalarına erişimini, ayrılıkçılarla...

AB'nin Rusya'ya ilk yaptırımlarının Ukrayna'daki ayrılıkçıları tanıyanları, bazı Rus bankalarını, Rusya'nın AB piyasalarına erişimini, ayrılıkçılarla ticareti kapsaması bekleniyor.

AB'nin Rusya'ya ilk yaptırımlarının Ukrayna'daki ayrılıkçıları tanıyanları, bazı Rus bankalarını, Rusya'nın AB piyasalarına erişimini, ayrılıkçılarla ticareti kapsaması bekleniyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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