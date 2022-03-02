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AB'nin Russia Today ve Sputnik'e yasak kararı yürürlüğe girdi

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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AB'nin Russia Today ve Sputnik'e yasak kararı yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rus medya kuruluşları Russia Today (RT) ve Sputnik'in AB içindeki yayınlarını yasaklama kararını yürürlüğe soktu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rus medya kuruluşları Russia Today (RT) ve Sputnik'in AB içindeki yayınlarını yasaklama kararını yürürlüğe soktu.

AB Konseyi, Rus medya kuruluşlarının İngilizce, Almanca, Fransızca ile İspanyolcayı da içeren yayınlarının "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve AB karşıtı dezenformasyon ile bilgi manipülasyonu" sona erene kadar yasaklandığını duyurdu.

Yasak kararı AB Resmi Gazetesi'nde de yayımlandı. Kararda, bu kuruluşların kablo, uydu, IPTV, internet hizmet sağlayıcıları, internet video paylaşım platformları ve uygulamaları dahil her türlü mecrada yasaklandığı bildirildi.

Konseyin açıklamasında, "Rusya'nın sistematik bir uluslararası dezenformasyon kampanyası yürüttüğü, komşu ülkelerle ilgili gerçekleri çarpıttığı, bu ülkelerde istikrarsızlık yaratmaya çalıştığı" belirtildi.

Rusya'nın dezenformasyon ve manipülasyon çalışmaları kapsamında özellikle seçim dönemlerinde Avrupa'daki siyasi partileri, sivil toplumu, etnik azınlıkları, mültecileri ve demokratik kurumları hedef aldığı ifade edildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yasaklı Rus medya kuruluşlarının yayınlarının güvenliğe ve kamu düzenine doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.

Borrell, daha önce RT'nin editöryal yönetimine yaptırım getirdiklerini hatırlatarak, Rus devletinin kontrolü altındaki basın kuruluşlarının faaliyetlerini hedef almanın AB açısından gerekli olduğunu kaydetti.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Avrupa Birliği, Russia Today, Medya, Rus, Güncel, Haberler

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