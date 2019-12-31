AB'nin Libya'ya gönderdiği yüz milyonlarca euroluk göçmen fonunu milis gruplar aldı iddiası
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AB'nin Libya'ya gönderdiği yüz milyonlarca euroluk göçmen fonunu milis gruplar aldı iddiası

Mülteci akınını önlemek için Türkiye ile yaptığı anlaşmanın bir benzerini Libya ile de uygulamaya çalışan Avrupa Birliği'nin bu ülkeye gönderdiği yüz milyonlarca euroluk fonun milis güçlerin eline geçtiği iddia edildi

31.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:35
AB'nin Libya'ya gönderdiği yüz milyonlarca euroluk göçmen fonunu milis gruplar aldı iddiası

Mülteci akınını önlemek için ile yaptığı anlaşmanın bir benzerini ile de uygulamaya çalışan 'nin bu ülkeye gönderdiği yüz milyonlarca euroluk fonun milis güçlerin eline geçtiği iddia edildi.


AB, Akdeniz üzerinden 'umuda yolculuğun' başlangıç noktası Libya'ya milyonlarca euro mali destek gönderdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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