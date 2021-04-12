AB'nin kriz dönemlerinde sağladığı ürünlere KDV muafiyeti önerisi
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AB'nin kriz dönemlerinde sağladığı ürünlere KDV muafiyeti önerisi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
AB'nin kriz dönemlerinde sağladığı ürünlere KDV muafiyeti önerisi

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) ve organları tarafından kriz döneminde sağlanan hayati öneme sahip ürün ve hizmetlerin Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf tutulmalarını önerdi.

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Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) ve organları tarafından kriz döneminde sağlanan hayati öneme sahip ürün ve hizmetlerin Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf tutulmalarını önerdi.

Komisyon'un Pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu önerinin, "doğal afetler ve halk sağlığıyla ilgili acil durumlar gibi krizlere yanıt vermek için kamu yararına kullanılan AB kaynaklarının verimliliğini en üst düzeye çıkarma" amacıyla yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Komisyon'un önerisi kapsamındaki ürünler ve hizmetler, kişisel koruyucu ekipmanları, teşhis testleri ve test materyallerini, farmasötik ilaçları, karantina tesislerini ve klinik denemeleri içeriyor.Avrupa Komisyonu Ekonomi'den Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, öneriye ilişkin olarak, "Bugün yaptığımız öneri, AB'nin, krizlere ve acil durumları AB içinden karşılık verme hedeflerini destekliyor. Öneri ayrıca, salgınla mücadele ve iyileşmeyi desteklemek için AB düzeyindeki yardım çabalarının mali etkisinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlayacaktır" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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