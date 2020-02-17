AB'nin kritik internet düzenlemesi kararı öncesi Facebook CEO'su Zuckerberg Avrupa Komisyonu'nda
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AB'nin kritik internet düzenlemesi kararı öncesi Facebook CEO'su Zuckerberg Avrupa Komisyonu'nda

Sosyal medya devi Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Avrupa Birliği'nin kişisel veri güvenliği ve gizlilik konusunda yeni sert düzenlemeleri açıklamasından önce Brüksel'de AB Komisyonu üyeleri ile görüştü. Zuckerberg yeni düzenlemelere ihtiyacı olduğunu savunuyor

17.02.2020 19:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:49
AB'nin kritik internet düzenlemesi kararı öncesi Facebook CEO'su Zuckerberg Avrupa Komisyonu'nda

Sosyal medya devi 'un tepe yöneticisi Mark Zuckerberg, 'nin kişisel veri güvenliği ve gizlilik konusunda yeni düzenlemeleri açıklamasından önce 'de AB Komisyonu üyeleri ile görüştü.


Komisyonun ayrıca gelecek günlerde yapay zeka stratejisini açıklaması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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