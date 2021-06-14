AB'nin Kovid-19 aşı sertifikası yasalaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB'nin Kovid-19 aşı sertifikası yasalaştı

AB'nin Kovid-19 aşı sertifikası yasalaştı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına ilişkin düzenlemeyi yasalaştırdı.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına ilişkin düzenlemeyi yasalaştırdı.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), AB Dijital COVID Sertifikası'nın yasalaşması nedeniyle düzenlenen imza törenine, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Portekiz Başbakanı Antonio Costa katıldı.

Törenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, yasal düzenlemenin tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

AB ülkelerinde aşı kampanyalarının başarılı biçimde devam ettiğini aktaran Von der Leyen, "Yeni AB sertifikasıyla birlikte yazı sabırsızlıkla bekleyebiliriz." dedi.

Von der Leyen,1 Temmuz'da yürürlüğe girecek aşı sertifikasının AB içinde seyahatleri kolaylaştıracağına işaret etti.

AB Dijital COVID Sertifikası

Aşı sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek.

Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya karantina gibi kısıtlamalar uygulanmayacak.

Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

Aşı sertifikası, tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli olacak.

Sertifika, AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek.

AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylamış durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Selma Ergeç Selçuk Balcı Fahriye Evcen İbrahim Tatlıses
Spor Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB'nin Kovid-19 aşı sertifikası yasalaştı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 14:00:50. #1.16#

title