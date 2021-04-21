AB'nin karbon vergisi uygulaması Türkiye'yi de etkileyebilir
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AB'nin karbon vergisi uygulaması Türkiye'yi de etkileyebilir

AB'nin karbon vergisi uygulaması Türkiye'yi de etkileyebilir
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Komisyonu'nun kıtaya ithal edilen ürünlerin karbon ayak izini izlemek amacıyla bu yılın ortalarında yürürlüğe koymayı planladığı karbon vergisi uygulamasının Türkiye'yi de etkileyebileceğini duyurdu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Komisyonu'nun kıtaya ithal edilen ürünlerin karbon ayak izini izlemek amacıyla bu yılın ortalarında yürürlüğe koymayı planladığı karbon vergisi uygulamasının Türkiye'yi de etkileyebileceğini duyurdu.

EBRD'den yapılan açıklamaya göre AB, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" ile karbon fiyatlandırma sistemine sahip olmayan ülkelerden gerçekleştirilen yüksek karbon ayak izine sahip malların ithalatını izlemeyi ve azaltmayı amaçlıyor.

Buna göre, Avrupa Birliği'ne ithal edilen ürünler için uygulanacak vergi miktarı belirlenen karbon emisyon oranına göre düzenlenecek.

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu'nun kıtaya ithal edilen ürünlerin karbon ayak izini izlemek amacıyla bu yılın ortalarında yürürlüğe koymayı planladığı karbon vergisi uygulaması Türkiye'yi de etkileyebilecek.

AB'nin 6. en büyük ticaret ortağı olan Türkiye, karbon düzenlemesinin potansiyel etkilerini değerlendirmeye başladı. Uygulamanın ülkede en çok demir, çelik ve çimento sektörü ile cam, seramik ve plastik endüstrilerini etkilemesi bekleniyor.

EBRD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapacağı etki değerlendirme çalışmasıyla, Türk ihracatçılarının uygulama esnasında karşılaşabilecekleri maddi kayıpları ve geçiş dönemi risklerini de azaltmayı hedefliyor. Söz konusu çalışmanın sonuçlarının bu yılın ortalarında açıklanması bekleniyor.

Banka, Türkiye'de karbon finansmanına uygun yenilenebilir enerji projelerine teknik destek sağlıyor. Bu yıl itibarıyla, Türkiye'de pek çok karbon projesi bu program çerçevesinde değerlendirilerek desteklerden faydalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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