AB'nin kalbinde Filistinlilerle dayanışma gösterisi
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AB'nin kalbinde Filistinlilerle dayanışma gösterisi

AB'nin kalbinde Filistinlilerle dayanışma gösterisi
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu meydanda İsrail'in saldırıları karşısında Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu meydanda İsrail'in saldırıları karşısında Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

AB Komisyonu, AB Konseyi ve AB Dış İlişkiler Servisi'nin ortasındaki Schuman meydanında toplanan yüzlerce kişi İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Filistin için özgürlük isteyen, İsrail'i kınayan sloganların atıldığı gösteride bazı protestocular İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Ayrıca, "Filistin özgür olana kadar hiçbirimiz özgür değiliz", "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "İşgali sonlandırın" yazılı dövizler ile Filistin ve Türkiye dahil birçok Müslüman ülkenin bayrakları açıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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