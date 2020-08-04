AB'nin kalbi Brüksel'de restoranların 3'te 1'i iflas riski altında
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AB'nin kalbi Brüksel'de restoranların 3'te 1'i iflas riski altında

Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de faaliyet gösteren yaklaşık 1200 restoranın üçte birinin Kovid-19 salgını nedeniyle bu sonbaharda iflas ederek kapanacağı tahmin ediliyor.

AB'nin kalbi Brüksel'de restoranların 3'te 1'i iflas riski altında
04.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:03

Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de faaliyet gösteren yaklaşık 1200 restoranın üçte birinin Kovid-19 salgını nedeniyle bu sonbaharda iflas ederek kapanacağı tahmin ediliyor.

Brüksel Gıda Hizmetleri Endüstrisi Federasyonu (FHB) Başkanı Philippe Trine, yerel basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin birçok restoran ve kafenin sonunu getirebileceğini söyledi. Trine, sektör temsilcilerinin özellikle sonbahar aylarında iflas dalgası beklediklerini ifade etti.

Trine, "Birçok iş yeri zaten zor iş yapıyordu ama getirilen son önlemlerle durum sektör için felakete döndü. Bazı restoranlar tamamen kapanıyor bazılarıysa tatil amacıyla bir süre kapattıklarını söylüyorlar ama bir daha açamayacaklarını da biliyorlar." dedi.

Belçika hükümeti, salgınla mücadele kapsamında son olarak yeni önlemler alındığını açıklamıştı. Bunlar arasında herkesin bir ay boyunca en fazla 5 kişiyle görüşmesi, evden çalışmanın teşvik edilmesi, restoran ve kafelere gidenlerin telefon numarası ve e-posta adresi gibi bilgilerini bırakması, alışveriş yapılan kalabalık cadde ve meydanlarda maske zorunluluğu gibi tedbirler bulunuyordu.

FHB, yıl sonuna kadar Brüksel'de bulunan yaklaşık 1200 restoran ve kafenin yüzde 30'unun tamamen kapanacağını, önemli bir kısmının da geçici olarak kepenk indireceğini tahmin ediyor. Krizden en fazla etkileneceklerin 4 kişiye kadar çalışanı bulunan küçük iş yerleri olacağı belirtiliyor.

Brüksel bölgesel hükümeti yetkilileri, sektörün durumunun eylül ayında havaların serinlemeye başlamasıyla restoranların açık havada ve bahçelerinde ağırlayacağı müşterilerinin sayısı azaldığında netleşebileceğini düşünüyor. Bölgesel hükümet, eylülden itibaren restoran ve kafelere uygun krediler sağlamaya hazırlanıyor.

Belçika'da faaliyet gösteren insan kaynakları kuruluşu Acerta, salgın öncesinde büyüme eğiliminde olan restoran sektöründe tam zamanlı çalışanların yüzde 70'inin belirli dönemler için geçici olarak işsiz kaldığını geçen ay açıklamıştı.

Kaynak: AA

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