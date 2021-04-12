AB'nin insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran'a uyguladığı yaptırımlar uzatıldı
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AB'nin insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran'a uyguladığı yaptırımlar uzatıldı

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB'nin insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran'a uyguladığı yaptırımlar uzatıldı

Avrupa Birliği (AB), İran'a "ciddi insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle 10 yıldır uyguladığı yaptırımları uzattı.

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Avrupa Birliği (AB), İran'a "ciddi insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle 10 yıldır uyguladığı yaptırımları uzattı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, yaptırımların 13 Nisan 2022'ye kadar uzatılması kararı alındığı bildirildi.

Yaptırımlar, seyahat yasakları, varlıkların dondurulması ve iç baskı unsuru olarak kullanılabilecek malzemelerle iletişimi izlemede kullanılan ekipmanın İran'a satışının yasaklanmasını içeriyordu. İlk olarak 2011'de alınan yaptırım kararı her yıl uzatılıyordu.

Konsey açıklamasında ayrıca yaptırım listesine 8 kişi ve 3 kurumun eklendiği kaydedildi. Böylece yaptırım uygulanan toplam kişi sayısı 89, kurum sayısı 4'e yükseldi.

Yaptırım listesine eklenen kişi ve kurumların Kasım 2019'da İran'da düzenlenen gösterilerde kullanılan şiddette rolleri bulunduğu belirtildi.

Bu kişiler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besiç milis güçlerinin başında bulunan Gulam Rıza Süleymani ile polis teşkilatı ve ordudan üst düzey bazı kişiler bulunuyor.

Listeye eklenen kurumların ise Evin, Feşafuye ve Recai Şehr cezaevleri olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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