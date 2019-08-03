AB'nin IMF başkan adayı 'Yılın Avrupalısı' Bulgar asıllı Kristalina Georgieva

AB'nin IMF başkan adayı 'Yılın Avrupalısı' Bulgar asıllı Kristalina Georgieva

Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) başkanlık koltuğuna Bulgar asıllı ekonomist Kristalina Georgieva'yı aday gösterdi. Dünya Bankası'nın tepe yöneticilerinden 65 yaşındaki Georgieva, IMF başkanlığına adaylığı boyunca şu anki görevine geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

3.08.2019 14:36
AB'nin IMF başkan adayı 'Yılın Avrupalısı' Bulgar asıllı Kristalina Georgieva

Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) başkanlık koltuğuna Bulgar asıllı ekonomist Kristalina Georgieva'yı aday gösterdi.

Dünya Bankası'nın tepe yöneticilerinden 65 yaşındaki Georgieva, IMF başkanlığına adaylığı boyunca şu anki görevine geçici olarak ara verdiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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