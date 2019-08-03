AB'nin IMF başkan adayı 'Yılın Avrupalısı' Bulgar asıllı Kristalina Georgieva
Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) başkanlık koltuğuna Bulgar asıllı ekonomist Kristalina Georgieva'yı aday gösterdi. Dünya Bankası'nın tepe yöneticilerinden 65 yaşındaki Georgieva, IMF başkanlığına adaylığı boyunca şu anki görevine geçici olarak ara verdiğini açıkladı.
Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) başkanlık koltuğuna Bulgar asıllı ekonomist Kristalina Georgieva'yı aday gösterdi.
Dünya Bankası'nın tepe yöneticilerinden 65 yaşındaki Georgieva, IMF başkanlığına adaylığı boyunca şu anki görevine geçici olarak ara verdiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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