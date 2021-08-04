AB'nin ilgili kurumları uyarılarını yineledi: Tam aşılanma, tüm varyantlara karşı korumada kilit önemde
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AB'nin ilgili kurumları uyarılarını yineledi: Tam aşılanma, tüm varyantlara karşı korumada kilit önemde

AB'nin ilgili kurumları uyarılarını yineledi: Tam aşılanma, tüm varyantlara karşı korumada kilit önemde
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), onay verdikleri aşıların Delta dahil yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm varyantlarına, ciddi hastalık ve ölüm riskine karşı koruma sağladığını bildirdi.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), onay verdikleri aşıların Delta dahil yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm varyantlarına, ciddi hastalık ve ölüm riskine karşı koruma sağladığını bildirdi.

EMA ve ECDC'den yapılan ortak yazılı açıklamada, en yüksek korumanın son dozun üzerinden 7-14 gün geçtikten sonra sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Aşı ayrıca hastalığı ciddi geçirme ve hastaneye yatış riski en yüksek olanları korumak, virüsün yayılmasını azaltmak ve endişe verici yeni varyantların ortaya çıkmasını önlemek için de önemli." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca iki kurumun da onay verdiği aşıların etkinliğinin çok yüksek olduğuna, ancak bunun, hiçbir aşının yüzde 100 etkili olduğu anlamına gelmediğine dikkat çekildi.

Ortak açıklamada, EMA Klinik Çalışmalar ve Üretim Başkanı Fergus Sweeney'in, şu görüşlerine yer verildi:

"Bu, (aşılı kişilerin hastalığa yakalanması) aşıların işe yaramadığı anlamına gelmiyor. Aşılanmış kişiler, Kovid-19'u ağır geçiren kişilere göre, çok daha iyi korunmaktadır ve hepimiz ilk fırsatta tam aşı olmak için çaba göstermeliyiz."

15 Temmuz'da da benzer bir uyarı yayımlayan EMA, şu ana kadar AB ülkelerinde BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor. Sinovac, Curevac, Novavax, Sputnik V ve Sanofi Pasteur'un aşılarının ön değerlendirmesi devam ediyor.

ECDC, hazirandaki raporunda ağustos sonunda AB'deki vakaların yüzde 90'ının Delta varyantından kaynaklanacağını vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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