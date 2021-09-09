AB'nin ilaç düzenleyicisi, değerlendirmedeki aşılar için yıl sonunu işaret etti
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AB'nin ilaç düzenleyicisi, değerlendirmedeki aşılar için yıl sonunu işaret etti

AB'nin ilaç düzenleyicisi, değerlendirmedeki aşılar için yıl sonunu işaret etti
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve henüz onay değerlendirmesinde olan aşılar hakkında yıl sonu veya gelecek yıl başında sonuca varılabileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve henüz onay değerlendirmesinde olan aşılar hakkında yıl sonu veya gelecek yıl başında sonuca varılabileceğini bildirdi.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, düzenlediği basın toplantısında, şu anda onay almış 4 aşının dışında Novavax, Curevac, Sputnik V, Sinovac ve Sanofi tarafından geliştirilen aşıların onay için değerlendirme aşamasında olduğunu hatırlattı.

Cavaleri, "Bu aşıların en azından çoğunluğu için bu yıl sonuna doğru veya gelecek yıl başında olası bir sonuca doğru ilerleyebileceğimize inanıyoruz." dedi.

Cavaleri, nihai onayın verilebilmesi için bazı verilerin gerekliliğini vurguladı.

AB'de şu anda onay almış aşılar Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson tarafından geliştirildi.

EMA aynı zamanda Pfizer-BioNTech aşısının 3. dozunun takviye olarak uygulanabilmesi için yapılan başvuruyu inceliyor.

EMA yetkilileri, değerlendirmede ikinciden 6 ay sonra takviye olarak 3. doz verilen 300 yetişkinin katıldığı bir klinik çalışmanın verilerinin kullanılacağı ifade ediyor.

EMA, 3. doz için en uygun zamanın ne olacağına yönelik çalışmaların henüz sürdüğünü, takviye doza ilişkin sonuca birkaç hafta içinde varılabileceğini dile getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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