AB'nin ilaç düzenleyicisi: AB'de kullanılan aşılar tüm koronavirüs varyantlarına karşı etkili
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB'nin ilaç düzenleyicisi: AB'de kullanılan aşılar tüm koronavirüs varyantlarına karşı etkili

AB'nin ilaç düzenleyicisi: AB'de kullanılan aşılar tüm koronavirüs varyantlarına karşı etkili
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AB ülkelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan aşıların Delta da dahil olmak üzere virüsün tüm varyantlarına karşı etkili olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AB ülkelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan aşıların Delta da dahil olmak üzere virüsün tüm varyantlarına karşı etkili olduğunu belirtti.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu Marco Cavaleri, salgın ve aşılarla ilgili basın toplantısında, AB'de kullanımı onaylanmış BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşılarının, virüsün varyantlarını etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Cavaleri, "Dünyadan gelen eldeki veriler, aşıların iki dozunun tüm varyantlara karşı koruyucu olduğunu gösteriyor. Ayrıca laboratuvar verileri de onaylı aşılardan elde edilen antikorların Delta varyantını etkisiz hale getirdiğine işaret ediyor. Bütün bunlar güven verici." dedi.

Ayrıca Cavaleri, aşı geliştiren tüm firmalardan ürünlerinin ortaya çıkan veya çıkabilecek yeni varyantlara karşı etkili olup olmadığını araştırmalarını istediklerini de dile getirdi.

Farklı aşıların karıştırılması

Birinci ve ikinci dozda farklı aşıların kullanımı hakkında da değerlendirme yapan Cavaleri, bazı AB ülkelerinin ikinci dozda farklı aşı kullanılması yönünde bir eğilim bulunduğunu aktardı.

Cavaleri, ilk dozda AstraZeneca, ikinci dozda BioNTech-Pfizer aşısının kullanımını örnek göstererek, "EMA şu anda iki farklı Kovid-19 aşısının kullanımına yönelik kesin bir tavsiye verecek durumda değil. Ancak İspanya ve Almanya'da yapılan çalışmalardan elde edilen ara bulgular, bu stratejinin tatmin edici bağışıklık tepkisi sağladığını ve güvenlik endişesi bulunmadığını gösteriyor." diye konuştu.

Üçüncü dozun gerekliliği henüz belli değil

Üçüncü dozun kullanımını da yorumlayan Cavaleri, üçüncü doz için en uygun zamanlamayı belirlemek üzere aşı geliştiren firmalarla temas halinde olduklarını açıkladı.

"Aşıların koruyuculuğunun devamı için destekleyici dozların gerekli olup olmadığı şu anda belli değil." ifadesini kullanan Cavaleri, buna ilişkin verilerin yaz boyunca değerlendirileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

SULTANGAZİ'DE KIZININ CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞINI ÖNE SÜREN ANNE ADALET İSTİYORUM
SULTANGAZİ'DE KIZININ CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞINI ÖNE SÜREN ANNE ADALET İSTİYORUM
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sinovac aşısında beklenen haber geldi! Çocuklarda, büyüklerden daha güçlü antikor oluşturdu
Sinovac aşısında beklenen haber geldi! Çocuklarda, büyüklerden daha güçlü antikor oluşturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Acun Ilıcalı Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Cristiano Mesut Özil Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB'nin ilaç düzenleyicisi: AB'de kullanılan aşılar tüm koronavirüs varyantlarına karşı etkili - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.07.2021 16:13:00. #1.13#

title