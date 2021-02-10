AB'nin ilaç ajansı, Rus aşısı için onay başvurusu yapıldığını yalanladı
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AB'nin ilaç ajansı, Rus aşısı için onay başvurusu yapıldığını yalanladı

10.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:58
AB'nin ilaç ajansı, Rus aşısı için onay başvurusu yapıldığını yalanladı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının AB'de kullanımının onaylanması için başvuru yapılmadığını duyurdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının AB'de kullanımının onaylanması için başvuru yapılmadığını duyurdu.

EMA, Spuitnik V aşısı için onay başvurusu yapıldığına dair özellikle Rus basınında çıkan haberleri yalanladı.

EMA'dan yapılan açıklamada, bugüne kadar Sputnik V için pazar onayı veya ön değerlendirme başvurusu yapılmadığı belirtilerek, "Aşıyı geliştirenler, EMA'dan bilimsel yönlendirme ve güncel mevzuatla ilgili bilgi sağlayan bilimsel tavsiye almıştır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, EMA'nın sıradaki adımları belirlemek için aşıyı geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Merkezi ile diyalog ve iş birliği içinde olduğu kaydedildi.

Rusya'nın, aşının EMA tarafından ön değerlendirmeye alınması konusunda ilgilerini ifade ettikleri belirtilen açıklamada, onay veya ön değerlendirme başvurusu aldıklarında bunun duyurulacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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