AB'nin ihracatı temmuzda arttı

Avrupa Birliği'nin (AB) ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artarak 186,1 milyar avroya, ithalatı da yüzde 18,7 yükselerek 170,4 milyar avroya çıktı. Böylece AB, temmuz ayında 15,7 milyar avroluk dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, temmuzda 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4 yükselişle 206 milyar avro, ithalat da yüzde 17,1 artışla 185,3 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, temmuzda yaklaşık 20,7 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 34,4 milyar avro ile ABD, 24,7 milyar avro ile Birleşik Krallık, 18,1 milyar avro ile Çin, 13,8 milyar avro ile İsviçre, 8 milyar avro ile Rusya ve 6 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 36,2 milyar avro ile Çin, 17,8 milyar avro ile ABD, 13,1 milyar avro ile Rusya, 12,1 milyar avro ile Birleşik Krallık, 10,3 milyar avro ile İsviçre ve 6,6 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.