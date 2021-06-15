AB'nin ihracatı nisanda hızlı yükseldi
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AB'nin ihracatı nisanda hızlı yükseldi

AB'nin ihracatı nisanda hızlı yükseldi
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği'nin (AB) ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,4 arttı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,4 artarak 179 milyar avroya, ithalatı da yüzde 32,8 yükselerek 166 milyar avroya çıktı. Böylece AB'de nisan ayında 13 milyar avroluk dış ticaret fazlası gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, nisanda 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 43,2 yükselişle 193,8 milyar avro, ithalat da yüzde 37,4 artışla 182,8 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, nisanda yaklaşık 11 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 32,4 milyar avro ile ABD, 22,3 milyar avro ile İngiltere, 19,1 milyar avro ile Çin, 13,1 milyar avro ile İsviçre, 7,5 milyar avro ile Rusya ve 6,7 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 34,5 milyar avro ile Çin, 18,4 milyar avro ile ABD, 11,7 milyar avro ile Birleşik Krallık, 11,4 miyar avro ile Rusya, 10,3 milyar avro ile İsviçre ve 6,6 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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