AB'nin Google ve Facebook'tan Vergi Kaybı 5.4 Milyar Euro

AB parlamenterleri tarafından hazırlanan bir rapora göre, birliğin Facebook ve Goole'den vergi geliri kaybı 5,4 milyar euro oldu.

AB'nin Google ve Facebook'tan Vergi Kaybı 5.4 Milyar Euro

AB parlamenterleri tarafından hazırlanan bir rapora göre, birliğin Facebook ve Goole'den vergi geliri kaybı 5,4 milyar euro oldu.

Kaynak: Dunya.com