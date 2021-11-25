AB'nin Filistin Temsilcisi Burgsdorff'dan İsrail'e Gazze ablukasını kaldırma çağrısı

AB ilaç düzenleyicisi, Biontech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş aralığı için tavsiye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü...