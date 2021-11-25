AB'nin Filistin Temsilcisi Burgsdorff'dan İsrail'e Gazze ablukasını kaldırma çağrısı
Görüntü Dökümü: AB'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Temsilcisi Sven Kühn Von Burgsdorff'un konuşması Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyaret'in konuşması GAZZE - Avrupa Birliği'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Temsilcisi Sven Kühn Von Burgsdorff, AB...
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AB'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Temsilcisi Sven Kühn Von Burgsdorff'un konuşması
Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyaret'in konuşması GAZZE - Avrupa Birliği'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Temsilcisi Sven Kühn Von Burgsdorff, AB heyetinin Gazze'yi ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.