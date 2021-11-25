AB'nin Filistin Temsilcisi Burgsdorff'dan İsrail'e Gazze ablukasını kaldırma çağrısı - Haberler
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AB'nin Filistin Temsilcisi Burgsdorff'dan İsrail'e Gazze ablukasını kaldırma çağrısı

AA - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: AB'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Temsilcisi Sven Kühn Von Burgsdorff'un konuşması Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyaret'in konuşması GAZZE - Avrupa Birliği'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Temsilcisi Sven Kühn Von Burgsdorff, AB...

Görüntü Dökümü:

AB'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Temsilcisi Sven Kühn Von Burgsdorff'un konuşması

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyaret'in konuşması GAZZE - Avrupa Birliği'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Temsilcisi Sven Kühn Von Burgsdorff, AB heyetinin Gazze'yi ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.

AB'nin Filistin Temsilcisi Burgsdorff'dan İsrail'e Gazze ablukasını kaldırma çağrısı

AB'nin Filistin Temsilcisi Burgsdorff'dan İsrail'e Gazze ablukasını kaldırma çağrısı

AB'nin Filistin Temsilcisi Burgsdorff'dan İsrail'e Gazze ablukasını kaldırma çağrısı

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AA - Son Dakika Haberleri

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