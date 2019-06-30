AB'nin en üst makamları için uzlaşamayan liderler üçüncü kez buluşuyor

AB'nin en üst makamları için uzlaşamayan liderler üçüncü kez buluşuyor

Avrupa Biriliği'nin en üst makamlarını dolduracak kişileri belirleme çalışmaları devam ediyor. AB üyesi ülkelerin liderleri, öne çıkan adaylar arasından seçim yapabilmek için üçüncü defa pazar günü buluşuyor

AB'nin en üst makamları için uzlaşamayan liderler üçüncü kez buluşuyor

Avrupa Birliği'nin en üst makamlarını dolduracak kişileri belirleme çalışmaları devam ediyor. AB üyesi ülkelerin liderleri, öne çıkan adaylar arasından seçim yapabilmek için üçüncü defa pazar günü buluşuyor.

Liderlerin beş makam için atanacak isimlerde anlaşması gerekiyor Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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