AB'nin dış ticareti kasımda azaldı
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AB'nin dış ticareti kasımda azaldı

15.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:31
AB'nin dış ticareti kasımda azaldı

Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katılaştığı kasım ayında geriledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katılaştığı kasım ayında geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin Kasım 2020 dönemi uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, kasımda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azalarak 176,6 milyar avroya, ithalatı da yüzde 6,2 düşüşle 151,3 milyar avroya indi.

Böylece AB'de, kasım ayında 25,3 milyar avroluk dış ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Avro Bölgesi'nde ihracat, kasımda 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 1 daralarak 196,7 milyar avro, ithalat yüzde 4,2 gerileyerek 170,9 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, kasımda yaklaşık 25,8 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 31,3 milyar avro ile ABD, 27,7 milyar avro ile İngiltere, 19,3 milyar avro ile Çin, 13,1 milyar avro ile İsviçre, 7,3 milyar avro ile Rusya ve 6,6 milyar avro ile de Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 35,4 milyar avro ile Çin, 16,5 milyar avro ile ABD, 15,4 milyar avro ile İngiltere, 9,6 milyar avro ile İsviçre, 7,9 milyar avro ile Rusya, 5,8 milyar avro ile Türkiye ve 4,8 milyar avro ile Japonya olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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