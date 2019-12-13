AB'nin bazı katılım öncesi fonlarına ilişkin anlaşmaların süresi uzatıldı

13.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:00

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanan, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 2008-2010 yıllarına ait 6 finansman anlaşmasının sona erme tarihlerinin uzatılmasına ilişkin karar onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de, "Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında İmzalanan 2008-2010 Yıllarına Ait 6 Finansman Anlaşmasının Sona Erme Tarihlerinin Uzatılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar"a ilişkin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı ile Avrupa Komisyonu arasındaki resmi yazışmalar da yer aldı.

Buna göre, "Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Yardımı ve Kurumsal Yapılanma Bileşini Çerçevesinde 2008 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması"nın sona erme tarihi 31 Mart 2020, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Sınır Ötesi İş birliği Bileşeni Kapsamında Türkiye'nin ENPI Karadeniz Havzası Programı'na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2008 Yılı Finansman Anlaşması"nın sona erme tarihi 2 Temmuz 2020, "Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Kısım 2 Çerçevesinde 2009 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması"nın sona erme tarihi 29 Aralık 2021 olarak belirlendi.

Ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Sınır Ötesi İş birliği Bileşeni Kapsamında Türkiye'nin ENPI Karadeniz Havzası Programı'na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2009 Yılı Finansman Anlaşması"nın sona erme tarihi 29 Aralık 2021'e kadar, "Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Kısım 2 Çerçevesinde 2010 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması"nın sona erme tarihi 19 Eylül 2022'ye kadar, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında IPA Sınır Ötesi İş birliği Bileşeni Kapsamında Türkiye'nin ENPI Karadeniz Havzası Programı'na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2010 Yılı Finansman Anlaşması"nın sona erme tarihi de 13 Eylül 2022'ye kadar uzatıldı.

Kaynak: AA