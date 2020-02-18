AB'nin Akdeniz operasyonu tartışma konusu oldu

18.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:20

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi tarafından alınan "Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatılması" kararı Brüksel'de tartışmalara neden oldu. Yeni operasyon kararına eş zamanlı olarak Sophia operasyonuna son verilmesi AB'nin başarısızlığı olarak yorumlandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen AB Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısının ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell tarafından düzenlenen basın toplantısında duyurusu yapılan "Akdeniz'de yeni bir operasyon" kararı yeni bir tartışma başlattı. Alınan yeni operasyon kararı ile hali hazırda fiilen uygulaması askıya alınmış ancak yürürlükte olan Sophia adlı Akdeniz operasyonunun Mart ayı itibariyle sona erdirileceği haberi Brüksel'de tartışmalara neden oldu.

AB Komisyonu tarafından düzenlenen günlük basın toplantısında gazeteciler, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Virginie Battu-Henriksson'a AB'nin sona erdirme kararı aldığı Sophia operasyonunun bilançosunu sordu. Sözcünün detaylı bilgi vermemesine gazeteciler tepki gösterirken, bu durum "AB'nin Akdeniz'deki Sophia operasyonu başarısızlığa uğradı" yorumlarına neden oldu. Tartışmanın uzamaması için bir sonraki basın toplantısını gerekçe gösteren AB Komisyonu Basın Sözcüsü Dana Spinant, basın toplantısını bitirdi.

Tartışmaların odağındaki "Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü" (EUNAVFOR Med) olan ve Sophia operasyonu olarak bilinen görev, AB'nin Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için oluşturulmuş ve 2015 yılında hayata geçirilmişti. Akdeniz üzerinden AB ülkelerine gelen sığınmacı akınını engellemek için yürütülen askeri bir misyon olan Sophia operasyonu, AB üye ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle fiilen durmuştu. Akdeniz'deki sığınmacı dramına rağmen harekete geçirilmeyen Sophia operasyonunun yeniden başlatılmasına bazı AB üye ülkeleri karşı çıkmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA