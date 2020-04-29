AB'nin Akdeniz'deki "İrini Operasyonu" aktif hale geldi
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AB'nin Akdeniz'deki "İrini Operasyonu" aktif hale geldi

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletlerin (BM) silah ambargosunun denetlenmesi için başlattığı "İrini Operasyonu"nun aktif hale geldiğini duyurdu.

AB'nin Akdeniz'deki
29.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:56

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletlerin (BM) silah ambargosunun denetlenmesi için başlattığı "İrini Operasyonu"nun aktif hale geldiğini duyurdu.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının beraberinde getirdiği olumsuzluklar ve üye ülkelerdeki anlaşmazlıklar aşılarak operasyonun başlatıldığını açıkladı.

Stano, operasyona ilişkin ilk etabın tamamlandığını, bu noktadan sonra daha fazla kaynak aktarımı için çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Üye ülkelerin operasyon için 3 hava ve 3 deniz unsuru taahhüt ettiğini aktaran Stano, geçici süreli bazı unsurların da operasyona dahil edileceği bilgisini paylaştı.

İrini Operasyonu

AB, BM Güvenlik Konseyinin silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta "İrini" adı verilen bir operasyon başlatma kararı almıştı.

Operasyona, Yunanca "barış" anlamına gelen "İrini" ismi verilmiş, operasyonda hava, uydu ve deniz unsurlarından yararlanılacağı aktarılmıştı.

Operasyonun, Libya açıklarında gemileri denetlemesi ve yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplaması da bekleniyor.

Tuğamiral Fabio Agostini tarafından yönetilen ve karargahı İtalya'nın başkenti Roma'da olan operasyon, Libya'nın BM nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından reddedilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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