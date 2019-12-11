AB'nin açıkladığı 'Yeşil Anlaşma' hangi maddeleri içeriyor?

11.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:46

Avrupa Birliği (AB), iklim krizi ile mücadelede dünyada öncü bir rol üstlenmek amacıyla "Yeşil Anlaşma" olarak bilinen eylem planını açıkladı. Açıklama, İspanya'nın başkenti Madrid'de Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı (COP 25) yapılırken duyruldu.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından açıklanan eylem planı bütün üye ülkeleri 2050 yılına kadar karbon-nötr hale getirmeyi hedefliyor. Euronews.com'da Görüntüle