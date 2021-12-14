AB'nin 40 milyon euro desteğiyle Hatay-Dörtyol'a 250 yataklı devlet hastanesi inşa ediliyor

HATAY (Bültenler) - Hastane, artan nüfus ve göç hareketiyle birlikte bölgede artan sağlık hizmetleri ihtiyacına cevap verecek. Hastane ayrıca depreme dayanaklı bir yapıda inşa edildi. Ek olarak kadin dostu olmasi özelliğiyle de one çıkıyor; anne oteli, özel doğum ve bakım odaları, hamile ve anne eğitimleri ve çocuk oyun alanları gibi hizmetler bulunuyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut konuyla ilgili şunları söyledi:

"Günde 6 bin hastaya hizmet verecek 250 yataklı son derece modern bir hastaneyi Hatay- Dörtyol'da tamamlamak üzereyiz. Hem yerel halka, hem de insani krizlerden kaçan insanlara sağlık ile ilgili geniş bir hizmet sağlamış oluyoruz.

Halen yürürlükte olan program ile sağlık alanında 780 milyon Avroluk bir kaynak finansman sağlamış durumdayız ve bu kaynak sayesinde insani krizlerden kaçan gruplara yönelik 177'den fazla sağlık merkezi ile 430 ambulansı da hizmete sunmuş durumdayız.

Bunların dışında, sözünü ettiğimiz yeni Dörtyol Devlet Hastanesi'nin yapımının yanında benzer şekilde Kilis'te de bir başka hastane inşaatını başka bir finans kuruluşuyla tamamlamaktayız.

Bu vesileyle, iş birlikleri için Fransız Kalkınma Ajansı ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile ilgili kurum ve birimlere teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

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