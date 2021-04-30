AB'nin 4 büyük ülkesi, Filistin'de seçimlere imkan sağlaması için İsrail'e çağrıda bulundu

Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya, Filistin yönetimine bir an önce yeni bir seçim takvimi belirlemesi ve İsrail'e, mevcut anlaşmalara dayanarak Doğu Kudüs dahil tüm Filistin topraklarında seçimlerin yapılmasına imkan sağlaması çağrısında bulundu.

Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya, Filistin yönetimine bir an önce yeni bir seçim takvimi belirlemesi ve İsrail'e, mevcut anlaşmalara dayanarak Doğu Kudüs dahil tüm Filistin topraklarında seçimlerin yapılmasına imkan sağlaması çağrısında bulundu.

AB'nin 4 büyük ülkesi tarafından yapılan ortak açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 22 Mayıs 2021'de gerçekleştirilmesi planlanan parlamento seçimlerini erteleme kararından üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, demokratik Filistin kurumlarının hem Filistin halkı hem de iki devletli çözüm için hayati önem taşıdığı vurgulanarak, "Güçlü, meşru, temsili ve hesap verebilir demokratik kurumların Filistin topraklarında kendi kaderini tayin etmesinin iki devletli çözümün geleceği için kritik önem taşıdığına kesinlikle inanıyoruz. Filistin yönetimini bir an önce yeni bir seçim takvimi belirlemeye çağırıyoruz. Avrupalı ??ortaklarımızla birlikte özgür, adil ve kapsayıcı seçimleri desteklemeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında seçimlerin düzenlenmesini kolaylaştırması için İsrail makamlarına çağrıda bulunulan açıklamada, tüm aktörlerin bu yönde yapıcı adımlar atmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ