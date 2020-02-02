AB'nin 15 üyesi, Brexit sonrası 'acil bütçe anlaşması' çağrısı yaptı

02.02.2020 00:38 | Son Güncelleme: 02.02.2020 00:38

Portekiz'de bir araya gelen 15 Avrupa Birliği ülkesi, Brexit sonrası bütçe anlaşmasının "aciliyetine" vurgu yaptı.



Cumartesi günü düzenlenen "Uyum Dostları" zirvesi için Portekiz'in Beja kentinde toplanan 15 ülke temsilcileri, bir sonraki Avrupa bütçesi üzerine acilen bir anlaşmaya varılması gerekliliğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle