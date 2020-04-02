AB'nin 14 ülkesinden ortak korona açıklaması
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AB'nin 14 ülkesinden ortak korona açıklaması

Avrupa Birliğinin (AB) 14 üyesi tarafından yayınlanan ortak deklarasyonda, olağanüstü hallerde krizin aşılması noktasında birlikte çalışılması gerektiği ve hukukun üstünlüğü, demokrasi ve temel haklar ilkelerinin belirli acil durum önlemleri alınarak ihlal edilmesi ihtimalinden endişe...

02.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:30
AB'nin 14 ülkesinden ortak korona açıklaması

Avrupa Birliğinin (AB) 14 üyesi tarafından yayınlanan ortak deklarasyonda, olağanüstü hallerde krizin aşılması noktasında birlikte çalışılması gerektiği ve hukukun üstünlüğü, demokrasi ve temel haklar ilkelerinin belirli acil durum önlemleri alınarak ihlal edilmesi ihtimalinden endişe duyulduğu vurgulandı.

Avrupa Birliği üyesi Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç tarafından yayınlanan ortak deklarasyonda, "Bu zamana kadar görülmemiş bir durumda AB üyesi devletlerin vatandaşlarını korumak ve krizi aşmak için istisnai önlemler alması meşrudur. Aynı zamanda hukukun üstünlüğü, demokrasi ve temel haklar ilkelerinin belirli acil durum önlemleri alınarak ihlal edilme riskinden derin endişe duyuyoruz. Olağanüstü durumlarda alınan kararlarla hukukun üstünlüğü, demokrasi ve temel haklar ilkelerine ve uluslararası yükümlülüklere uyulmalıdır. İfade özgürlüğü veya basın özgürlüğü kısıtlanmamalı. Bu krizin üstesinden birlikte gelmeliyiz. Avrupa prensiplerimizi ve değerlerimizi bu şekilde sürdürmeliyiz. Bu nedenle Avrupa Birliğinin temel değerlerine uyulmasını sağlamak için Avrupa Komisyonunun acil durum önlemlerini ve bunların uygulanmasını izleme girişimini destekliyoruz ve gerektiğinde Genel İşler Konseyini konuyla ilgilenmeye çağırıyoruz" denildi.

Macaristan Parlamentosu, Pazartesi günü Acil Durum Yasası'nı onaylamıştı. Yasa, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a parlamentonun denetimine tabi olmadan süresiz olarak kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi veriyor.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İHA

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