AB'nin 10 yıllık sosyal politikalarını belirleyeceği Sosyal Zirve yarın Porto'da başlayacak
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AB'nin 10 yıllık sosyal politikalarını belirleyeceği Sosyal Zirve yarın Porto'da başlayacak

AB'nin 10 yıllık sosyal politikalarını belirleyeceği Sosyal Zirve yarın Porto'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Portekiz'deki sol hükümetin, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığında en çok önem verdiği toplantılardan biri olan ve gelecek 10 yıllık süreçte, Birliğin sosyal politikalarının belirlenmesini hedefleyen Sosyal Zirve, 7-8 Mayıs'ta Porto'da düzenlenecek.

Portekiz'deki sol hükümetin, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığında en çok önem verdiği toplantılardan biri olan ve gelecek 10 yıllık süreçte, Birliğin sosyal politikalarının belirlenmesini hedefleyen Sosyal Zirve, 7-8 Mayıs'ta Porto'da düzenlenecek.

Zirveye, 27 AB ülkesinden 24'ünün liderler düzeyinde katılım sağlayacağı, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ile diğer AB komisyon başkanlarının ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin de Porto'da olacağı bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hollanda Başbakanı Mark Rute ve Malta Başbakanı Robert Abela'nın ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Porto'ya gitmeyerek video konferansla zirveye katılacağı açıklandı.

Portekiz, 2017'de Göteborg'da yapılan AB'nin son Sosyal Zirvesi'nden farklı olarak, kendi dönem başkanlığında, sosyal politikalar konusunda ilk kez taahhüt veren, Avrupa Sosyal Haklar Sütunu'nun uygulanmasına yönelik eylem planını, "Porto Deklarasyonu" adı altında sadece kurumsal düzeyde değil, sivil toplum örgütlerine de imzalatılarak kamuoyuna sunacak.

Söz konusu deklarasyonda 27 AB ülkesinin, istihdamın korunması ve yeni istihdamların yaratılması, ekonomik iyileşmeye odaklanma, yoksulluk ve eşitsizliğe karşı mücadele, "çifte geçiş" olarak adlandırılan ekolojik ve dijital geçiş planlarının ortaya çıkardığı sosyal ihtiyaçlara karşılık verme ve Kovid-19 salgınına karşı ortak mücadeleye ilişkin taahhütleri yer alıyor.

AB Komisyonu'nun martta sunduğu Avrupa Sosyal Haklar Sütunu Eylem Planı'na göre 2030'a kadar, 20-64 yaş grubunun en az yüzde 78'inin çalışıyor olması, tüm çalışanların en az yüzde 60'ının her yıl eğitime katılması, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındaki kişilerin sayısının en az 15 milyon düşürülmesi başlıklarında üç ana hedef belirlenmişti.

AB Sosyal Zirvesi, yarın AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP başkanlarına Porto kentinin anahtarlarının verilmesiyle başlayacak.

Zirvenin açılış konuşmalarını Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yapacak, ardından istihdam, sosyal koruma üzerine çalışma oturumları düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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