ABD'ni Doğusunu Vuran Florence Kasırgası 18 Can Aldı

"Kategori dört" düzeyinden, "kategori bir" düzeyine gerileyen, ardından da tropikal fırtınaya dönüşen Florence kasırgasınun getirdiği şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e çıktı.

Florence kasırgasının hızı kategori dörtten, bire ve daha sonra da tropikal fırtınaya gerilemiş olsa da, kasırga ve birlikte getirdiği yağmur nedeniyle ABD'nin Güneydoğu kıyıları sel baskınları tehdidi altında bulunuyor.

Florence'ın getirdiği yağışların bu hafta içi de süreceği belirtilirken, Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper Florence'dan kaynaklanan yaşamsal tehlikenin geçerliliğini koruduğunu söyledi. Cooper, sel tehdidinin yayılarak sürdüğünü, yaşamını yitirenlerin sayısının yükselmesinden endişe duyulduğunu söyledi. - York