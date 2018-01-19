AB Nefret Söylemiyle Mücadeleyi Artırıyor

Avrupa Birliği (AB), girişimleri sonrasında sanal platformlardaki nefret içeren mesajların yüzde 70'inin kaldırıldığını bildirdi.

AB Komisyonu Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Üyesi Vera Jourova, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, sanal platformlardaki nefret içeriğiyle mücadeleye yönelik değerlendirme raporunu açıkladı.

İnternet ortamında yasa dışı nefret söylemi, yabancı düşmanlığı ve ırkçı içeriklerin bulunmaması gerektiğini söyleyen Jourova, "AB üyesi bütün ülkelerde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı içeren ifadelerin kullanılması yasa dışıdır. Bu içerikler sanal platformlarda da serbestçe dolaşamaz." diye konuştu.

Jourova, sanal platformların halen yeterince sorumluluk üstlenmediklerine dikkati çekerek, "Bilişim şirketlerinin, terörizmle mücadele gibi diğer önemli konularda çalışırken de benzer kararlılığı göstermelerini bekliyorum." ifadesini kullandı.

AB ve sanal platformların anlaştığı davranış kurallarıyla yasa dışı içeriğin daha hızlı ve verimli bir şekilde kaldırıldığı anlatan Jourova, "Sonuçlar gelişme olduğunu ortaya koyuyor. İhbar edilen nefret söylemlerinin 2016'da yüzde 28'i kaldırılırken bu oran 2017 sonunda yüzde 70'e ulaştı. Bilişim şirketleri şikayetlerin yüzde 80'ini 24 saat içinde değerlendiriyor." dedi.

Jourova, internette şikayet edilen tüm nefret söylemlerinin başında yabancı düşmanlığı içeren ifadelerin olduğunu dile getirdi.

Sanal platformların daha şeffaf olması gerektiğine işaret eden Jourova, "Bu durumu takip etmeye devam edeceğiz. Bu firmalar yeterli çaba göstermezlerse ilave tedbirler alırız." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu, Google,YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook gibi internet platformlarından yasa dışı içerikleri daha hızlı belirlemele ve kaldırmalarını talep eden bir kılavuz yayınlamıştı.