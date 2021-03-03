AB, Myanmar'da darbe karşıtı gösterilere müdahaleyi kınadı
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AB, Myanmar'da darbe karşıtı gösterilere müdahaleyi kınadı

03.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:20
AB, Myanmar'da darbe karşıtı gösterilere müdahaleyi kınadı

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'da ordunun darbesine karşı çıkanların gösterisine güvenlik güçlerinin güç kullanarak müdahale etmesini kınadı.

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'da ordunun darbesine karşı çıkanların gösterisine güvenlik güçlerinin güç kullanarak müdahale etmesini kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Myanmar'daki barışçıl gösterilere ordunun ve güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak müdahale ettiği ve silahsız sivillerin ve sağlık görevlilerinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Myanmar'da uluslararası hukukun ihlal edildiği, yüzlerce kişinin gözaltına alındığı ve medyaya baskının arttığı vurgulanan açıklamada, medyaya yönelik baskının kabul edilemez olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Myanmar'da hesap verilebilirlik ve demokrasiye dönüş şarttır." ifadesine yer verildi.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı bugün düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanarak müdahale etmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetmişti. Protestoculardan bazılarına keskin nişancıların ateş ettiği öne sürülmüş, yaşamını yitirenlerden birinin 14 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu açıklanmıştı.

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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