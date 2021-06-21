AB, Myanmar'da askeri darbeyle ilgili kişi ve kuruluşlara ek yaptırım uygulayacak
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AB, Myanmar'da askeri darbeyle ilgili kişi ve kuruluşlara ek yaptırım uygulayacak

AB, Myanmar'da askeri darbeyle ilgili kişi ve kuruluşlara ek yaptırım uygulayacak
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'da yaşanan askeri darbeyle ilgili kişi ve kuruluşlara ek yaptırım uygulama kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'da yaşanan askeri darbeyle ilgili kişi ve kuruluşlara ek yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat 2021'de Myanmar'da gerçekleştirilen askeri darbe ve ardından barışçıl göstericilere yönelik baskılarla ilgili olarak 8 kişi, 3 ekonomik kuruluş ve Savaş Gazileri Örgütü'ne (War Veterans Association) yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada, "Yaptırımların hedef aldığı kişiler arasında, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü baltalamaktan ve ülkedeki ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu bakanlar ile bakan yardımcılarının yanı sıra başsavcı da yer alıyor." ifadesi kullanıldı.

Toplam 43 kişi ve 6 kuruluş için geçerli olan kısıtlayıcı önlemlerin, varlıkların dondurulmasını ve listelenen kişi ve kuruluşlara fon sağlanmasının yasaklanmasını içerdiği belirtilen açıklamada, listede yer alanların AB topraklarına girmeleri veya bu topraklardan transit geçişlerinin engelleneceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu tedbirlerin yanı sıra doğrudan hükümete giden ve cuntayı meşrulaştırdığı izlenimi doğabilecek tüm AB yardımlarının dondurulduğu anımsatıldı.

"AB, Myanmar halkının ve ülkenin demokratik geçişinin kararlı bir destekçisi olmaya devam ediyor." ifadesine yer verilen açıklamada, yerinden edilmiş ve çatışmalardan etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile iş birliğine hazır olunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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