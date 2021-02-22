AB: Myanmar'a kısıtlayıcı tedbir uygulamaya hazırız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AB: Myanmar'a kısıtlayıcı tedbir uygulamaya hazırız

22.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:01
AB: Myanmar'a kısıtlayıcı tedbir uygulamaya hazırız

Avrupa Birliği (AB), ordunun darbe yaptığı Myanmar'da sivil yönetimin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunarak, darbeden sorumlu kişilere yaptırımlara hazır olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), ordunun darbe yaptığı Myanmar'da sivil yönetimin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunarak, darbeden sorumlu kişilere yaptırımlara hazır olduğunu bildirdi.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sürerken AB Konseyinden yapılan açıklamada, 1 Şubat'taki darbenin şiddetle kınandığı ve AB'nin Myanmar halkının yanında olduğu belirtildi.

Bakanların olağanüstü halin bir an önce sonlandırılması çağrısına yer verilen açıklamada, meşru sivil yönetimin yeniden tesis edilmesi ve parlamentonun açılması istendi.

Açıklamada, Myanmar makamlarının itidal göstermesi ve ülkede şiddetten kaçınılması gerektiğine dikkat çekilerek, "AB Konseyi, askeri darbenin doğrudan sorumlularını ve bu kişilerin ekonomik çıkarlarını hedef alacak kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya hazırdır." ifadesi yer aldı.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının bugün Brüksel'deki toplantısında Myanmar ile AB arasında Myanmar'ın silah ve mühimmat haricindeki ihracatının AB'ye gümrüksüz erişimini öngören ticaret sisteminin askıya alınması çağrıları yapılmıştı.

AB Konseyinin açıklamasında, "AB, durum geliştikçe kalkınma iş birliği ve tercihli ticaret dahil tüm politika araçlarını gözden geçirmeyi sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

AB'nin bugünkü toplantıda darbede rolü bulunan bazı askeri yetkililere yaptırım kararı alması bekleniyordu ancak açıklamada bu konuda bilgi yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Özlem Zengin Fahrettin Koca
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz Oğuzhan Koç
Spor Ali Koç Ünal Karaman Osman Özköylü Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB: Myanmar'a kısıtlayıcı tedbir uygulamaya hazırız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 16:04:35. #1.14#
title