AB mülteciler için Türkiye'ye 500 milyon euro aktaracak, vize işlemleri kolaylaşacak - AFP
Haberler » Dünya » AB mülteciler için Türkiye'ye 500 milyon euro aktaracak, vize işlemleri kolaylaşacak - AFP - Haberler

AB mülteciler için Türkiye'ye 500 milyon euro aktaracak, vize işlemleri kolaylaşacak - AFP

Avrupa Komisyonu göçmen krizi nedeniyle yükselen tansiyonu düşürmek amacıyla Türkiye'ye 500 milyon euro para yardımı yapmaya hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu bunun yanı sıra Türk vatandaşlarına Avrupa'ya giriş için vize işlemlerini kolaylaştıracak.

05.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:11
AB mülteciler için Türkiye'ye 500 milyon euro aktaracak, vize işlemleri kolaylaşacak - AFP

Komisyonu göçmen krizi nedeniyle yükselen tansiyonu düşürmek amacıyla 'ye 500 milyon euro para yardımı yapmaya hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu bunun yanı sıra Türk vatandaşlarına Avrupa'ya giriş için vize işlemlerini kolaylaştıracak.


AFP'ye konuşan bir kaynak 500 milyon euroluk yardımın sığınmacı anlaşması kapsamında Ankara'ya taahhüt edilen 6 milyar euroya ekleneceğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler