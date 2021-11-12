AB-Modex Saha Tatbikatı'nda Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışması yaptı - Haberler
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AB-Modex Saha Tatbikatı'nda Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışması yaptı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
AB-Modex Saha Tatbikatı'nda Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışması yaptı

Tekirdağ'da düzenlenen AB-Modex Saha Tatbikatı kapsamında Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen AB-Modex Saha Tatbikatı kapsamında Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Tatbikat, senaryo gereği denizde iki teknenin çarpışması nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istenmesiyle başladı.

Olay yerine gelen ekipler bir yandan denizde yanan teknelere müdahale ederken bir yandan da denizde kaybolduğu belirtilen 2 kişiyi aradı.

Denizden yaralı kurtarılan bir kişi helikopterle hastaneye götürüldü, bir kişinin cesedi ekipler tarafından çıkartıldı.

AB-Modex Saha Tatbikatı süresince, yüksek katlardan kurtarma, denizden yangına müdahale, vinçten kurtarma, ulaşım kazası, suda kayıp araması, medikal kurtarma, helikopter ile medikal tahliye de yapılıyor.

Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması tarafından organize edilen, afet ile deprem sonrası arama kurtarma ve tıbbi müdahaleye ilişkin Türkiye'de ilk kez yapılan "AB-Modex Saha Tatbikatı"nda, Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'den 1715 kişi görev alıyor.

AB-Modex Saha Tatbikatı'nda Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışması yaptı

AB-Modex Saha Tatbikatı'nda Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışması yaptı

AB-Modex Saha Tatbikatı'nda Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışması yaptı

AB-Modex Saha Tatbikatı'nda Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışması yaptı

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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