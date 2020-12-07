AB misyon başkanlarından oluşan heyet Gazze'ye gidiyor
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AB misyon başkanlarından oluşan heyet Gazze'ye gidiyor

07.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:32
AB misyon başkanlarından oluşan heyet Gazze'ye gidiyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin misyon başkanlarından oluşan bir heyetin yarın Gazze'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin misyon başkanlarından oluşan bir heyetin yarın Gazze'yi ziyaret edeceği belirtildi.

AB ofisinden yapılan yazılı açıklamada, heyetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler ile bunun sosyal ve ekonomik yansımalarını yakından görmek üzere yarın Gazze'yi ziyaret edeceği kaydedildi.

Heyetin, ziyaret kapsamında Gazze'de AB tarafından finanse edilen projeleri gezeceği ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle bir araya geleceği ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 149'a, vaka sayısı 25 bin 592'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 14 bin 796 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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