AB maliye bakanları koronavirüse karşı ekonomik önlemler konusunda anlaşamadı Avrupa maliye bakanları dünyayı derinden sarsan koronavirüs (Covid-19) krizinin etkilerini hafifletmesi planlanan ekonomik önlemler konusunda anlaşamadı.

Avrupa maliye bakanları dünyayı derinden sarsan koronavirüs (Covid-19) krizinin etkilerini hafifletmesi planlanan ekonomik önlemler konusunda anlaşamadı.

Bakanlar iki saat boyunca video konferans aracılığı ile konuyu tartıştı ancak görüş ayrılıklarından dolayı toplantı sonrasında ortak bir bildiri yayımlayamadı. Euronews.com'da Görüntüle