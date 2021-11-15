AB, Mali'deki eylemleri nedeniyle Rus Wagner grubuna yaptırım hazırlığında

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus güvenlik şirketi Wagner'in Mali'deki eylemleriyle ilgili yürütülen teknik çalışmalar tamamlandığında AB'nin mevcut yaptırım rejimi çerçevesinde bir karar verileceğini söyledi.

Borrell, AB Dışişleri Bakanları ve AB-Doğu Ortaklığı Dışişleri Bakanları toplantılarının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Bakanların Afrika'nın Sahel bölgesindeki Mali'de Rus güvenlik şirketi Wagner'in muhtemel dahline de değindiklerine işaret eden Borrell şunları söyledi:

"(Toplantıda) Bu gruba karşı da kısıtlayıcı önlemler almak amacıyla ilerleme kaydetmek için bir fikir birliği vardı. Teknik organlar çalışmalarını tamamlar tamamlamaz karar alınacak. AB'nin mevcut yaptırım rejimi çerçevesinde kişi veya kuruluşların belirlenmesi için belirli öneriler, kabul edilmek üzere ilgili çalışma gruplarında değerlendirilecek."

Le Drian: Wagner ile çalışan şirketler de hedefte

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, basına yaptığı açıklamada "Wagner grubuna karşı yaptırımlar için yasal çerçeve kararlaştırmaya yönelik ortak bir arzu var." diye konuştu.

Le Drian ayrıca olası yaptırımların Wagner ile çalışan şirketleri de hedef alacağını kaydetti.

Mali'deki Wagner varlığı

Mali basınında çıkan haberler de, 600 Cezayirli askerin ekim başında Rus güvenlik şirketi Wagner tarafından eğitildiği ve yakın zamanda başkent Bamako'ya gönderileceği, Wagner paralı askerleriyle birlikte konuşlanacağı iddia edilmişti.

Söz konusu iddia bir süredir gündemi meşgul etse de Bamako yönetiminden konuya ilişkin net bir açıklama yapılmıyor.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

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