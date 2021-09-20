AB mahkemesinden Polonya'ya kömür ocağı cezası - Haberler Ekonomi
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AB mahkemesinden Polonya'ya kömür ocağı cezası

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
AB mahkemesinden Polonya'ya kömür ocağı cezası

Avrupa Adalet Divanı, faaliyeti durdurma kararı aldığı kömür ocağını kapatmayan Polonya'ya günlük 500 bin avro para cezası kesti.

Avrupa Adalet Divanı, faaliyeti durdurma kararı aldığı kömür ocağını kapatmayan Polonya'ya günlük 500 bin avro para cezası kesti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Çekya'nın, sınırına yakın kömür madenleri nedeniyle Polonya'ya karşı açtığı davayı karara bağladı.

Kararda, "Polonya'nın Turow madeninde linyit çıkartmaya son vermediği için AB Komisyonu'na günlük 500 bin avro para cezası ödemesine hükmedildi." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, mayıs ayında "geçici tedbir" olarak söz konusu madenin faaliyetinin durdurulmasına karar vermiş, Polonya ise bu kararı uygulamamıştı.

Polonya, elektrik üretiminin yaklaşık yarısını kömür ile sağlıyor. Turow maden yatağı, ülkenin kömür kaynakları arasında önem taşıyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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