AB mahkemesinden "Polonya'da hukuk ihlali" kararı

05.11.2019 13:00

Avrupa Adalet Divanı, Polonya'nın hakimlere ilişkin yeni yasasının, Avrupa Birliği (AB) hukukunu ihlal ettiği hükmüne vardı.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Komisyonun Polonya'nın yeni hakim yasası nedeniyle açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Polonya'nın yeni yasasının kadın ve erkek hakimlere farklı emeklilik yaşı dayatması ve Adalet Bakanlığına hangi hakimlerin göreve devam edeceğine karar verme yetkisi vermesinin, AB hukukunu ihlal ettiğine karar verdi.

Kararda, üye ülke Polonya'nın AB hukuku uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtilirken, yasanın Adalet Bakanlığına verdiği yetkinin, hukuka siyasi müdahalenin önünü açtığı ifade edildi.

Polonya'da yürürlüğe giren bir yasa, kadın hakimlerin emeklilik yaşını 60'a, erkek hakimlerin ise 65'e indirmişti. Yasa aynı zamanda Adalet Bakanlığına hangi hakimlerin emeklilik yaşının ardından göreve devam edebileceğine karar verme yetkisi sağlamıştı.

AB Komisyonu, yasanın, Birlik hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle Polonya'ya karşı Avrupa Adalet Divanında dava açmıştı.

Kaynak: AA