AB mahkemesinden numune ilaç kararı Avrupa Adalet Divanı, üreticilerin eczanelere reçeteli ilaç numunesi veremeyeceğine hükmetti.

Avrupa Adalet Divanı, üreticilerin eczanelere reçeteli ilaç numunesi veremeyeceğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, numune ilaçlarla ilgili davayı karara bağladı.

Mahkeme, ilaç üreticilerinin eczanelere reçetesiz ilaç numuneleri verebileceğine, reçeteli ilaç numunelerini ise veremeyeceğine karar verdi.

Novartis firması Almanya'da eczanelere numune ilaç dağıtan Ratiopharm firmasına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Kaynak: AA