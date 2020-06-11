AB mahkemesinden numune ilaç kararı
Avrupa Adalet Divanı, üreticilerin eczanelere reçeteli ilaç numunesi veremeyeceğine hükmetti.
11.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:12
Avrupa Adalet Divanı, üreticilerin eczanelere reçeteli ilaç numunesi veremeyeceğine hükmetti.
Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, numune ilaçlarla ilgili davayı karara bağladı.
Mahkeme, ilaç üreticilerinin eczanelere reçetesiz ilaç numuneleri verebileceğine, reçeteli ilaç numunelerini ise veremeyeceğine karar verdi.
Novartis firması Almanya'da eczanelere numune ilaç dağıtan Ratiopharm firmasına karşı hukuki süreç başlatmıştı.
Kaynak: AA