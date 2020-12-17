AB mahkemesinden emisyon skandalı kararı
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AB mahkemesinden emisyon skandalı kararı

17.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:05
AB mahkemesinden emisyon skandalı kararı

Avrupa Adalet Divanı, motorlu taşıt üreticilerinin emisyon ölçüm testlerinde gerçeklerden farklı değerler ortaya çıkartan teknolojileri kullanmalarının yasa dışı olduğuna hükmetti.

Avrupa Adalet Divanı, motorlu taşıt üreticilerinin emisyon ölçüm testlerinde gerçeklerden farklı değerler ortaya çıkartan teknolojileri kullanmalarının yasa dışı olduğuna hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Fransa'da otomobil üreticisi bir firmanın dizel araç alıcılarını yanılttığı gerekçesiyle açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, emisyon ölçümlerinde gerçeklerden farklı değerler sunan teknolojilerin kullanılmasının kurallara aykırı olduğuna karar verdi.

Kararda, "Bir üretici, aracın onay sürecinde emisyon performansını sistemli biçimde iyileştiren cihaz yerleştiremez. Motorun yaşlanmasını veya tıkanmasını önlemeye katkı sağlaması yanıltıcı cihazının varlığını haklı gösteremez." ifadesi kullanıldı.

-Emisyonu skandalı

ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Söz konusu skandalın firmaya yaklaşık 30 milyar dolara mal olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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